Новый сервис Google превращает «детские» рисунки в полноценных монстров

Инструмент под названием Chimera Painter является свежей разработкой специалистов поискового гиганта. В его основу лёг натренированный ИИ, который научили создавать качественные изображения монстров, используя примитивные рисунки пользователей как основу.

По словам создателей проекта, изначально ими двигало желание разработать нечто, что позволило бы пользователям максимально просто создавать монстров для вымышленной карточной игры в фэнтезийном сеттинге. Для этого специалисты обучили нейронную модель на базе данных, состоящей из более 10,000 изображений различных созданий. Что интересно, они в том числе были процедурно сгенерированы при помощи игрового движка Unreal Engine 4.

Пример работы Chimera Painter / Источник: Google

Разработчики уже создали несколько монстров своими силами для демонстрации возможностей Chimera Painter. С ними можно ознакомиться на сайте проекта. При этом пользователю предоставлена возможность не только самолично с нуля создать свой «рисунок», но и изменить уже имеющееся в базе создание.

Источник: Блог Google