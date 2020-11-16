В России хотят потратить 55 млрд рублей на ИИ, выявляющий серийные убийства и преступников

Как стало известно, МВД России представило проект, в рамках которого предложило создать новый искусственный интеллект. С его помощью ведомство хочет определять серийные убийства и внешность преступников.

Ожидается, что новая система будет в автоматическом режиме анализировать детали разных преступлений, после чего связывать те из них, которые, вероятно, были совершены одним и тем же правонарушителем. Таким образом, ИИ будет определять, какие преступления носят серийный характер, а какие являются единичными.

Согласно имеющимся данным, МВД намерено потратить на создание полностью функционирующей системы более 55 млрд рублей. Их планируется реализовывать с 2020 по 2024 года: в 2021-2022 годах ожидается тестирование системы определения внешности преступников по фотороботу и биоматериалам с мест преступления, в 2023 году будет создано ПО для поиска серийных правонарушителей, а в 2024 году планируется финальный релиз новой системы.

Источник: vc.ru