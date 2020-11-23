На разработку российского 32-ядерного процессора «Эльбрус» потратят 7,5 млрд рублей из госбюджета

В сети появилась свежая информация о новейшем отечественном процессоре Эльбрус-32С. На чип, разработка которого должна будет осуществляться по нормам 6-7 нм техпроцесса, планируется выделить 7,5 млрд рублей из госбюджета.

Упоминание о процессоре можно найти на сайте госзакупок — именно там Минпромторг России оформил заявку на создание нового решения, на что и выделил столь баснословную сумму. Там же можно выяснить, что компания, которая будет выполнять заказ министерства, получит деньги в несколько этапов: 967 млн рублей в 2020 году, 1,1 млрд рублей в 2021 году, 675 млн рублей в 2022 году и 4,6 млрд рублей в последующие годы.

В условиях конкурса также оговаривается, что Эльбрус-32С должен будет иметь производительность в пределах от терафлопсового и петафлопсового диапазонов. При этом конечный продукт планируется использоваться в промышленности, учреждениях РАН, а также в аэрокосмической отрасли и атомной энергетики. Отдельно отмечается, что работать чип должен при температурах от -60 °C до 90 °C.

Источник: Lenta.ru