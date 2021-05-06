Nintendo анонсировала конструктор игр с обучением основам программирования

Поделиться

Компания Nintendo анонсировала новую игру для портативной консоли Switch — Game Builder Garage. С её помощью игроки смогут сами создавать игры, попутно обучаясь основам программирования.

По своей сути, новый проект является идейным потомком WarioWare DIY, Super Mario Maker и Toy-Con Garage — они также позволяли «разрабатывать» самодельные игры на приставках Nintendo.

Новый проект объясняет пользователям азы программирования через визуальный интерфейс. Им необходимо взаимодействовать с отдельными существами — нодонами — которые являются чем-то вроде функций.

Каждый нодон отвечает за отдельное действие или элемент: от таймера до кнопки или аудиоэффекта. Связывая их между собой, игроки будут создавать свою игру.

Релиз Game Builder Garage намечен на 11 июня. Цена игры в России — 2699 рублей.

Источник: Nintendo