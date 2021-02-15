Nissan мог помочь Apple в производстве электромобиля, но автопроизводитель отказался

Некоторое время назад компания Apple проводила переговоры с Nissan о производстве электромобиля под брендом ИТ-гиганта. Но так как предложение не соответствовало интересам автопроизводителя, он отказался от идеи, не доводя её до высшего руководства концерна, пишет The Verge.

В ответ на запрос Reuters, Nissan заявил, что «компания не ведёт переговоров с Apple».

При этом японский автогигант не стал отрицать, что такие переговоры могли проходить ранее, добавив, что он открыт к предложениям технологических компаний.

По данным источников, близких к ситуации, Apple сложно договориться с крупными производителями автомобилей. Всё дело в том, что купертиновцы не хотят выпускать совместный электромобиль — им нужен своеобразный «сборщик» Apple Car, выпускаемого под брендом Apple. Автопроизводители, в свою очередь, не хотят становиться «Foxconn в мире технологичного транспорта».

Источник: The Verge