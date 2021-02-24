Новое расширение для Chrome и Firefox демонстрирует безумную зависимость интернета от Google, Microsoft, Facebook и Amazon

Разработчики из Anti-Monopoly Fund создали необычное расширение для браузеров Chrome и Firefox — Big Tech Detective. С его помощью можно узнать, сколько запросов тот или иной сайт делает к серверам Google, Facebook, Amazon и Microsoft.

Журналисты The Verge воспользовались им, настроив на «блокировку» ресурса, если он обращается к IP-адресам «Большой ИТ четвёрки». А на основании полученного опыта написали полноценный материал.

Авторы публикации отметили, что не всегда обращение к серверам технологических гигантов носит «шпионский» характер — многие ресурсы просто используют шрифты Google или размещаются на Amazon Web Services или Microsoft Azure. Но даже в таком случае ироничным выглядит то, что даже «альтернатива Google» в лице DuckDuckGo используют ресурсы Google:

Хочу попробовать Big Tech Detective самостоятельно

Отлично, тогда вот инструкция по установке для Chrome:

Скачать расширение. Разархивировать папку в желаемую директорию. Открыть Chrome и вбить в адресную строку chrome://extensions/ . Включить «Режим разработчика» в правом верхнем углу. Кликнуть на кнопку «Загрузить распакованное расширение» в левом верхнем углу и выбрать разархивированную папку под названием *app*. Открыть и настроить расширение, нажав на его иконку в верхней правой панели Chrome (возможно, придётся нажать на значок пазла).

Похожая инструкция есть и для Firefox. Ознакомиться с ней можно на сайте Big Tech Detective.

Источник: The Verge