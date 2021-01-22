Новое расширение для Chrome расшифровывает разговоры в Google Meet в текстовый формат

Компания Otter.ai, которая разрабатывает приложения для автоматической транскрибации, представила новое расширение. Оно предназначено для использования в конференциях Google Meet и позволяет в режиме реального времени расшифровывать разговоры. Для его использования достаточно завести учётную запись Otter.ai.

При разговоре на английском языке в Google Meet можно включить встроенные субтитры. Однако они не сохраняются после завершения видеовстречи. Расширение от Otter.ai позволяет записать весь разговор в текстовом формате и затем поделиться им с другими пользователями — например, теми, кто не смог принять участие во встрече.

В прошлом году компания внедрила подобное решение в звонки через Zoom. Однако для использования этой функции требовались премиум-тарифы на обоих сервисах. В случае с Google Meet платить ничего не придётся — транскрибация работает на бесплатном аккаунте Otter.ai.

Источник: The Verge