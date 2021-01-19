Новые батареи для электромобилей научились заряжать от 0 до 100% за 5 минут

Компания StoreDot создала новую литий-ионную батарею для электромобилей. Она может заряжаться от 0 до 100% за 5 минут, при этом дальность хода при её использовании составляет 160 км, сообщает The Guardian.

Для производства аккумуляторов используются заводы Eve Energy в Китае. Также создатели отмечают, что для использования их изобретения понадобятся новые зарядные устройства большей мощности. И если необходимые условия будут созданы, StoreDot планирует начать производство своей батареи к 2025 году.

Пятиминутная зарядка литий-ионного аккумулятора ранее считалась невозможной. Но мы уже выпустили инженерные образцы с линии массового производства. Таким образом, это осуществимо и коммерчески доступно. Дорон Майерсдорф гендиректор StoreDot

По данным The Guardian, при производстве аккумуляторов StoreDot вместо традиционного для этой области графита используются полупроводниковые наночастицы. Выбор в пользу этого решения был сделан из-за того, что в наночастицы ионы могут переходить быстрее и легче, что ускоряет восполнение заряда батареи.

Источник: RB.ru