Новый «двойной» VPN от Apple будет доступен в России и Украине, но не в Беларуси и Казахстане

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Накануне вечером Apple провела презентацию в рамках WWDC 2021. На ней компания показала свежие версии своих операционных систем, а также обновления ряда сервисов.

В их числе оказалась и новая подписка iCloud+. В её состав входят различные функции, в том числе и Private Relay. Последняя представляет из себя «двойной» VPN, который перенаправляет пользователя сразу через два релея.

По заявлениям IT-гиганта, это позволяет добиться максимальной защиты приватности. Так, например, благодаря архитектуре Private Relay даже сама Apple не может отследить пользовательский трафик.

Новая функция будет доступна в ряде стран, в том числе в России и Украине. Но при этом доступ к ней не получат жители Беларуси, Колумбии, Египта, Казахстана, Китая, Саудовской Аравии, Южной Африки, Туркменистана, Уганды и Филиппин.

А что ещё входит в iCloud+?

Hide My Email — функция, позволяющая создать одноразовые адреса электронной почты.

Неограниченное хранилище для домашних камер видеонаблюдения с поддержкой HomeKit.

При этом представители Apple заявили, что цена iCloud+ не будет отличаться от нынешней стоимости различных платных тарифов iCloud. Но, вероятнее всего, новая подписка не будет активна у пользователей бесплатной версии облачного сервиса.

Источник: The Verge