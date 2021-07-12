Новый iPad Mini выйдет уже осенью. Из него убрали кнопку «Домой»

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Что случилось

Журналист Bloomberg Марк Гу́рман сообщил, что обновленная версия iPad Mini 6 должна появиться осенью 2021 года.

Такие слухи ходили и раньше. Аналитик Мин-Чи Куо в мае прошлого года заявил, что выпуск iPad Mini 2021 запланирован на вторую половину года.

Что нового

Apple наконец-то решила провести редизайн iPad Mini. Компания уменьшила рамки и даже убрала кнопку «Домой».

Touch ID переместили в клавишу включения. Ещё прокачали динамики — инсайдеры назвали звучание новинки «безумно приятным».

Рендеры iPad Mini 2021 появились ещё в июне этого года. Их опубликовал проверенный инсайдер Джон Проссер. Новое устройство будет похоже на iPad Air 2020:

Источник: CNet, ixbt