Новым секретным проектом Google оказался слуховой аппарат

X Lab (бывшая Google X) — подразделение Alphabet, занимающееся созданием новейших технологий. В своё время в её стенах, например, разработали Google Glass. Сейчас же стало известно, что новым секретным проектом команды оказался слуховой аппарат.

Девайс получил кодовое имя Wolverine («Росомаха»). Участники X Lab, пожелавшие остаться анонимными, рассказали о том, что сейчас они пытаются научиться качественно отделять голос определённого человека в переполной и шумной комнате, пишет The Verge.

При этом команда разработчиков создавала несколько итераций «Росомахи». Некоторые из них «закрывали» ухо целиком, некоторые наоборот торчали над ним. Но если верить источникам в компании, последние вариации заметно компактнее.

К участию в проекте присоединилось множество сотрудников из сторонних компаний, специализирующихся на слуховых технологиях.

На данный момент нет точной информации, когда устройство презентуют и начнут его продажи. Да и вообще не факт, что это произойдёт — те же Google Glass так и не стали массовым продуктом.

Источник: The Verge