NVIDIA выпустила компьютер с 320 ГБ видеопамяти

Новинка является перевыпущенной компактной станцией NVIDIA DGX A100 в форм-факторе настолько компьютера. Предыдущая версия выпускалась с восемью GPU A100 с 40 ГБ видеопамяти у каждого и общей производительностью 5 PFLOPS.

Что интересно, в новой «станции» установлено всего четыре видеоадаптера, но зато теперь у пользователей на выбор есть не только вариант с 40 ГБ памяти, но и версия с 80 ГБ на каждой видеокарте. При этом для некоторых клиентов NVIDIA готова предоставить DGX Station A100 с 640 ГБ видеопамяти.

Для каких целей используются такие мощности?

Сама компания-производитель заявляет, что новинка предназначена для науки и бизнеса, а также для тех компаний, которые занимаются обработкой огромных массивов данных.

В чём особенность решения NVIDIA?

По словам представителей компании, DGX Station A100 предлагает всем желающим «производительность центра обработки данных без центра обработки данных». Так, если прочие подобные решения требуют дорогую систему охлаждения как у ЦОД, то станции NVIDIA ничего подобного не нужно — ей достаточно всего лишь обыкновенной розетки.

Отметим, что официальная цена DGX Station A100 неизвестна, но ту же DGX A100 компания продавала за 199 тыс долларов.

Источник: NVIDIA