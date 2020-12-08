NVIDIA нашла способ тренировать генеративный ИИ на меньшем наборе данных

Суть нового метода достаточно проста. Если раньше алгоритму, занимающемуся «придумыванием» новых изображений, нужно было тренироваться на 50-100 тыс собранных заранее данных, то сейчас это число заметно сократится. Инженеры NVIDIA искажают уже имеющиеся изображения, обучая на них нейросеть различным вариациям. А для избежания перегрузки модели, делают это лишь на части тренировочного пути.

По словам разработчиков, новый метод прекрасно показывает себя и при обучении ИИ написанию нового текста. Единственное, в чём новый метод вряд ли будет адекватно работать — это медицина, а именно распознавание редких неврологических заболеваний. Но специалисты NVIDIA не расстраиваются и уже заявляют, что решению этой проблемы будет уделено особое внимание в дальнейшем.

Источник: Блог NVIDIA