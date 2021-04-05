NVIDIA проведёт масштабную конференцию, посвящённую искусственному интеллекту

NVIDIA проведёт масштабную конференцию, посвящённую искусственному интеллекту

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Уже через неделю, 12 апреля 2021 года, NVIDIA проведёт ежегодную конференцию GTC21. В этом году она пройдёт в онлайн-формате. На ней компания сделает акцент на искусственном интеллекте.

 Для максимальной полезности мероприятия, на него были приглашены звёзды индустрии — Йошуа Бенджио, Джеффри Хинтон и Ян ЛеКун, получившие в 2018 году Премию Тьюринга за исследования в области ИИ.

Свою награду разработчики получили за «прогресс, запустивший революцию в глубоком обучении». При этом наработки, начатые Бенджио, Хинтоном и ЛеКуном, на сегодняшний день успели лечь в основу огромного числа проектов: от распознавания лиц до обработки естественного языка и автономных машин.

Бенджио, Хинтон, ЛеКун

В рамках GTC21 NVIDIA даст слово и другим специалистам. Для этого компания позвала в роли докладчиков множество других экспертов. В том числе:

  • Girish Bablani, корпоративный вице-президент Microsoft Azure;
  • John Bowman, директор направления по анализу данных Walmart;
  • Soumith Chintala, инженер-исследователь Facebook;
  • Rene Haas, президент IP Products Group, ARM;
  • Ganesh Harinath, технический директор 5G MEC, AI Platforms, Verizon;
  • Daphne Koller, основатель и генеральный директор Insitro; соучредитель Coursera;
  • Jesse Levinson, соучредитель и технический директор Zoox;
  • Kim Libreri, технический директор Epic Games;
  • Danielle Merfeld, вице-президент и технический директор GE Renewable Energy;
  • Abhay Parasnis, технический директор и директор по контролю производства Document Cloud, Adobe;
  • Krish Prasad, старший вице-президент и генеральный директор Cloud Platform Business, VMware;
  • Raquel Urtasun, профессор Университета Торонто;
  • Hildegard Wortmann, член правления компании Audi AG.

Регистрация на мероприятие бесплатное. Пройти её можно по ссылке.

Источник: NVIDIA