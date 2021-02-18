NVIDIA ухудшит производительность своих видеокарт при майнинге

В официальном блоге NVIDIA появилась запись, в которой компания поделилась радостными новостями. Причём они обрадуют как тех из вас, кто зарабатывает на майнинге, так и тех, кто до сих пор не может купить флагманские видеокарты бренда из-за дефицита.

NVIDIA сообщила, что среднебюджетная видеокарта RTX 3060 в ближайшее время получит обновление. Его особенностью станет способность обнаруживать майнинг-алгоритмы. В случае, если драйвер распознает таковые, то он снизит производительность видеоускорителя в два раза.

Пока что компания заявляет о выпуске новых драйверов для одной модели видеокарт. Но учитывая, насколько дефицитны и более дорогие RTX 3070, 3080 и 3090, будет очень странно, если компания не ограничит и их производительность при добыче криптовалюты.

Источник: Блог NVIDIA