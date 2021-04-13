NVIDIA заинтересовалась выпуском Chromebook на базе ARM-чипов с поддержкой RTX

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Осенью 2020 года компания NVIDIA представила новое поколение видеокарт, получившее название Ampere. Практически сразу линейка стала дефицитной. Но несмотря на это, компания явно намерена расширить «зону влияния».

Так, например, стало известно о попытке NVIDIA объединиться с MediaTek. Двум компаниям приписывают совместную работу над новейшими Chromebook на ARM-чипах. Главной особенностью таких ноутбуков должно стать появление в них видеокарт с поддержкой технологии RTX.

Помимо способности запускать Chrome OS, такие ноутбуки смогут работать и под управлением Linux.

Сообщается, что коллаборация ИТ-гигантов может стать «ответочкой» на совместную работу двух других компаний — Microsoft и Qualcomm. Судя по последним слухам, они также пытаются разработать ARM-компьютеры, которые будут работать на базе Windows.

Напомним, что повальное увлечение техногигантов архитектурой британской ARM началось после перехода ноутбуков и компьютеров Apple на неё. Первыми (и пока единственными) такими устройствами стали MacBook Pro M1, Air M1 и Mac mini M1.

Источник: Android Authority