Объявлены результаты чемпионата по Data Science с призовым фондом 1 миллион рублей

Завершились соревнования по анализу данных Sibur Challenge 2020. Их проведением занималась ИТ-компания «СИБУР Digital» совместно с AI Community. В общей сложности, участие в чемпионате приняло 412 команд, при этом общее число людей на платформе достигло числа в 1 870 человек.

Началось мероприятие 21 ноября 2020 года. В течение трёх грядущих недель участники должны были решить одну из двух задач. В первой требовалось предсказать содержание газа, поступающего на производство СИБУР по трубопроводу, а во второй определить, принадлежит ли пара названий одной компании. Обе задачи были максимально приближены к реальным кейсам, что делало их решение ещё более важным.

Ознакомиться со списком участников и их достижениями можно кликнув по ссылке. При этом общий призовой фонд составил 1 млн рублей, который будет разделён среди 10 команд, занявших 5 первых мест по каждой из задач.

Источник: СИБУР Digital и AI Community