Обязательную предустановку российского ПО на устройства снова перенесли

Президент России Владимир Путин подписал закон, который переносит на 1 апреля 2021 года обязательную предустановку отечественного ПО на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры. В списке — браузеры, антивирусные программы, почтовые сервисы, «Госуслуги», платёжная система «Мир».

Закон должен был вступить в силу ещё в июле 2020 года, однако законодатели предложили отложить его на 1 января 2021 года из-за пандемии. Сейчас причиной переноса срока называют неготовность отрасли. В конце ноября представители Ассоциации интернет-торговли обратились в Администрацию Президента с просьбой притормозить предустановку российского ПО. В противном случае они прогнозировали дефицит электроники из-за особенностей производства и получения лицензий на ПО.

Несмотря на перенос сроков, продолжается процесс утверждения правительством самих приложений для предустановки. 22 декабря стали известны 10 российских сервисов, которые обязательно будут на телевизорах с поддержкой Smart TV:

Wink

Ivi

Okko

More.tv

Premier

Start

«Кинопоиск»

«Смотрим»

НТВ

«Первый»

Сервисы оценивались по трём критериям: популярность, государственное участие в структуре собственности владельца, а также наличие отечественного аудиовизуального контента.

Источник: РИА Новости