Обязательную предустановку российского ПО на устройства снова перенесли

Обязательную предустановку российского ПО на устройства снова перенесли

Сначала помешал коронавирус, затем оказалось, что отрасль всё ещё не готова исполнить задумку законодателей.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который переносит на 1 апреля 2021 года обязательную предустановку отечественного ПО на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры. В списке — браузеры, антивирусные программы, почтовые сервисы, «Госуслуги», платёжная система «Мир».

Закон должен был вступить в силу ещё в июле 2020 года, однако законодатели предложили отложить его на 1 января 2021 года из-за пандемии. Сейчас причиной переноса срока называют неготовность отрасли. В конце ноября представители Ассоциации интернет-торговли обратились в Администрацию Президента с просьбой притормозить предустановку российского ПО. В противном случае они прогнозировали дефицит электроники из-за особенностей производства и получения лицензий на ПО.

Несмотря на перенос сроков, продолжается процесс утверждения правительством самих приложений для предустановки. 22 декабря стали известны 10 российских сервисов, которые обязательно будут на телевизорах с поддержкой Smart TV:

  • Wink
  • Ivi
  • Okko
  • More.tv
  • Premier
  • Start
  • «Кинопоиск»
  • «Смотрим»
  • НТВ
  • «Первый»

Сервисы оценивались по трём критериям: популярность, государственное участие в структуре собственности владельца, а также наличие отечественного аудиовизуального контента.

Источник: РИА Новости