Обнаружили 20 новых вредоносных расширений Chrome

Поделиться

Исследователи из Cato Networks обнаружили 20 вредоносных расширений Google Chrome. А также 40 связанных с ними вредоносных доменов. Их используют для внедрения рекламного ПО, кражи учетных данных или незаметного перенаправления жертв на сайты распространения вредоносных программ. При этом системы защиты не помечают их как вредоносные.

Cato Networks нашла вредоносные расширения Chrome во время анализа сетевых данных. Из 551 одного уникально расширения в клиентских сетях 87 оказались вредоносными. Причем 24 из них раньше считались нормальными.

Этай Маор, старший директор по стратегии безопасности Cato Networks, отметил, что такие расширения могут быть особенно опасными для компаний, потому что воруют и корпоративные данные.

Источник: Dark Reading