Обновите драйвера NVIDIA. В предыдущих версиях нашли серьёзные уязвимости

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NVIDIA обратилась к своим пользователям. Компания попросила обновить драйвера как можно скорее, так как в предыдущих версиях софта были найдены дыры в безопасности.

Сколько всего уязвимостей?

Всего их было насчитано пять штук. Каждая по-своему опасна, но максимальный балл по важности исправления получила под номером CVE-2021-1074.

Какие именно это уязвимости и на что они «способны»?

CVE-2021-1074: именно она получила 7,5 из 10 баллов. Используя эту «дыру», злоумышленники могли заменить ресурсы приложения вредоносными файлами. А уже это позволяло им красть данные пользователя или перехватывать у него управление.

именно она получила 7,5 из 10 баллов. Используя эту «дыру», злоумышленники могли заменить ресурсы приложения вредоносными файлами. А уже это позволяло им красть данные пользователя или перехватывать у него управление. CVE-2021-1075: эту проблему оценили в 7,3 балла. Она скрывалась в обработчике nvlddmkm.sys для интерфейса DxgkDdiEscape. С её помощью хакеры имели возможность подменить данные в ячейке памяти таким образом, чтобы получить повышенные привилегии внутри системы.

эту проблему оценили в 7,3 балла. Она скрывалась в обработчике nvlddmkm.sys для интерфейса DxgkDdiEscape. С её помощью хакеры имели возможность подменить данные в ячейке памяти таким образом, чтобы получить повышенные привилегии внутри системы. CVE-2021-1076: эта уязвимость открывала злоумышленникам дорогу к запуску сетевых атак, направленных на кражу либо повреждение конфиденциальной информации.

эта уязвимость открывала злоумышленникам дорогу к запуску сетевых атак, направленных на кражу либо повреждение конфиденциальной информации. CVE-2021-1077 и CVE-2021-1078.

Как обезопасить себя?

Последовать совету NVIDIA и обновить драйвера. Сделать это можно перейдя по ссылке.

Источник: Tom’s Guide