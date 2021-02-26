Обновление BIOS «сломало» загрузку Linux на части компьютеров Intel NUC

Владельцы мини-компьютеров Intel NUC7PJYH столкнулись с проблемой. Из-за свежего обновления BIOS они не могут загрузить Linux и Unix-подобные системы. Один из пользователей опубликовал соответствующий пост на официальном форуме Intel NUC, на что компания уже успела отреагировать.

«Сломал» загрузку систем апдейт BIOS под номером 0058. Из-за проблем с ACPI, при работе с Linux, FreeBSD, NetBSD возникли ошибки, в то время как Windows 10 работает в штатном режиме, пишет OpenNET.

На момент написания материала, более десяти владельцев Intel NUC подтвердили наличие проблемы. Компания Intel уже убрала «испорченное» обновление BIOS из «Центра Загрузки ПО», а пострадавшим предложила заменить компьютеры либо дождаться следующего патча.

Также стало известно, что прямо сейчас проходит бета-тестирование новой версии BIOS, которая должна исправить имеющиеся «дыры». Пока что доступ к ней имеет ограниченный круг лиц. Но как только тестировщики подтвердят, что апдейт исправил ситуацию, он появится в открытом доступе.

Источник: OpenNET