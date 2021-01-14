Обновления iOS и Android помешают мэрии Москвы следить за москвичами по MAC-адресам

Московские власти могут свернуть проект по отслеживанию передвижения пешеходов, сообщает Коммерсантъ. Источник издания в мэрии рассказал, что проблемой для реализации задумки стали свежие обновления iOS и Android. В них появилась функция динамической замены MAC-адресов, что и является препятствием для получения уникальных адресов смартфонов.

Свой комментарий по поводу проблем с реализацией проекта дал Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы — именно это ведомство выступило заказчиком новой системы. По словам представителей ЦОДД, организация «не в курсе планов по сворачиванию проекта».

Компания-подрядчик «Информационные технологии будущего» проигнорировали запрос Коммерсанта.

Напомним, что о проекте по отслеживанию передвижения столичных пешеходов по MAC-адресам стало известно 20 октября 2020 года. Тогда Коммерсантъ обнаружил на сайте госзакупок лот на 155,2 млн рублей. Объектом закупки выступало создание «комплексной информационной системы мониторинга пассажиропотока».

Источник: Коммерсантъ