Один из старейших киберпреступных форумов России стал жертвой утечки данных пользователей

Закрытый российский форум Maza пострадал от утечки данных участников площадки. Основная тематика ресурса — различные киберпреступления, в том числе вирусы и кардинг.

Издание ZDNet пишет, что впервые «дыру» в безопасности форума обнаружили специалисты компании Flashpoint. А уже сегодня появилась информация о том, что кто-то ею воспользовался, разместив на сайте сообщение «Этот форум был взломан»:

Судя по имеющимся данным, в результате утечки в руки злоумышленников попали такие данные участников форума как ID-пользователя, имя пользователя, адрес электронной почты, ссылки на аккаунты в мессенджерах (Skype, MSN, Aim), а также пароли.

Maza — начавший свою работу в 2003 году русскоязычный форум. Большая часть обсуждения на нём были связаны с кардингом, а также созданием/распространением вирусов, эксплоитов, спама и т.д. В последний раз площадку взламывали 10 лет назад — в 2011 году.

Источник: ZDNet