Официально: в Москве в 2021 году появятся первые электронные паспорта

Уже в четвёртом квартале 2021 года московские власти хотят провести тестовый запуск электронных паспортов. Они будут выпускаться в виде пластиковых карточек с чипом, на котором будут храниться данные жителя столицы, сообщает Интерфакс.

По словам первого заместителя главы МВД РФ Александра Горового, на начальном этапе эксперимент будет проводиться на базе Министерства внутренних дел. В дальнейшем выдача документа будет происходить через МФЦ.

Отметим, что по планам, электронный паспорт и дополняющее его мобильное приложение станут «ключом» к различным государственным и коммерческим услугам. Также цифровой документ позволит каждому гражданину страны обладать «квалифицированной электронной подписью».

По данным МВД, электронный паспорт по размерам будет соответствовать банковской карте (формата ID1). Чип, используемый в нём, будет создаваться отечественными производителями. В нём будут храниться все те же данные, что и в традиционном бумажном паспорте (о регистрации по месту жительства, о семейном положении и т.д).

Источник: Интерфакс