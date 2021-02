Официально: в Python 3.10 появятся операторы case и match

На официальном сайте языка Python появилось сообщение от руководителей проекта. В нём они рассказали о том, что в выпуске Python 3.10 появится поддержка двух новых операторов сопоставления: match и case.

Нововведение в первую очередь должно улучшить читаемость кода. Также оно должно лишить python-разработчиков необходимости разрабатывать собственные решения для сравнения получаемых результатов с «образцом», пишет OpenNET.

Пример кода с использованием операторов match и case

def http_error(status): match status: case 400: return "Bad request" case 401|403|404: return "Not allowed" case 418: return "I'm a teapot" case _: return "Something else"

Реализация оператора в Python очень сильно напоминает то, как устроен match в Scala, Rust и F#. В отличие же от традиционного для языков Си, Java и JavaScript оператора switch, выражения на основе match предлагают более расширенную функциональность.

Источник: OpenNET