Официально: в Python 3.10 появятся операторы case и match

На официальном сайте языка Python появилось сообщение от руководителей проекта. В нём они рассказали о том, что в выпуске Python 3.10 появится поддержка двух новых операторов сопоставления: match и case.
Нововведение в первую очередь должно улучшить читаемость кода. Также оно должно лишить python-разработчиков необходимости разрабатывать собственные решения для сравнения получаемых результатов с «образцом», пишет OpenNET.
Пример кода с использованием операторов match и case
def http_error(status):
match status:
case 400:
return "Bad request"
case 401|403|404:
return "Not allowed"
case 418:
return "I'm a teapot"
case _:
return "Something else"
Реализация оператора в Python очень сильно напоминает то, как устроен match в Scala, Rust и F#. В отличие же от традиционного для языков Си, Java и JavaScript оператора switch, выражения на основе match предлагают более расширенную функциональность.
Источник: OpenNET