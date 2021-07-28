IntelliJ IDEA 2021.2 официально вышла. Автозавершение кода на Kotlin, подключение к Docker через SSH и многое другое

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JetBrains выпустила новую стабильную версию редактора кода IntelliJ IDEA 2021.2. До этого приложение находилось в стадии тестирования.

Что нового

Все нововведения и улучшения собраны здесь. Мы поговорим о ключевых изменениях.

Теперь при сохранении проекта IDE автоматически будет выполнять несколько полезных действий: переформатировать код и оптимизировать импорт, например.

Управлять зависимостями Maven и Gradle стало проще — с помощью нового интерфейса Package Search.

Новый общепроектный анализ позволяет отслеживать ошибки в небольших или средних проектах до компиляции. Работает только в версии IntelliJ IDEA Ultimate.

Автозавершение кода на Kotlin на основе машинного обучения теперь работает по умолчанию.

Профайлер теперь полноценно работает на Windows и Apple M1.

Теперь к Docker можно подключиться через SSH.

Пользовательские пространства имён в Kubernetes. Теперь вы можете указать список доступных пространств имён в настройках.

Полноценная поддержка поля псевдонимов при работе с Kubernetes, которое относится к разделу зависимостей в Chart.yaml (api v2) или inrequirements.yaml (api v1).

Новый плагин Test Data для генерации случайных данных для модульных тестов.

Подробнее о нововведениях в IntelliJ IDEA 2021.2:

Где скачать

Обновление можно скачать с нашего сайта JetBrains или через приложение Toolbox.

Если вы пользователь Ubuntu, обновиться можно прямо через IDE или снэпшоты.

Источник: Блог JetBrains