IntelliJ IDEA 2021.2 официально вышла. Автозавершение кода на Kotlin, подключение к Docker через SSH и многое другое

JetBrains выпустила новую стабильную версию редактора кода IntelliJ IDEA 2021.2. До этого приложение находилось в стадии тестирования.
Что нового
Все нововведения и улучшения собраны здесь. Мы поговорим о ключевых изменениях.
- Теперь при сохранении проекта IDE автоматически будет выполнять несколько полезных действий: переформатировать код и оптимизировать импорт, например.
- Управлять зависимостями Maven и Gradle стало проще — с помощью нового интерфейса Package Search.
- Новый общепроектный анализ позволяет отслеживать ошибки в небольших или средних проектах до компиляции. Работает только в версии IntelliJ IDEA Ultimate.
- Автозавершение кода на Kotlin на основе машинного обучения теперь работает по умолчанию.
- Профайлер теперь полноценно работает на Windows и Apple M1.
- Теперь к Docker можно подключиться через SSH.
- Пользовательские пространства имён в Kubernetes. Теперь вы можете указать список доступных пространств имён в настройках.
- Полноценная поддержка поля псевдонимов при работе с Kubernetes, которое относится к разделу зависимостей в Chart.yaml (api v2) или inrequirements.yaml (api v1).
- Новый плагин Test Data для генерации случайных данных для модульных тестов.
Подробнее о нововведениях в IntelliJ IDEA 2021.2:
Где скачать
Обновление можно скачать с нашего сайта JetBrains или через приложение Toolbox.
Если вы пользователь Ubuntu, обновиться можно прямо через IDE или снэпшоты.
Источник: Блог JetBrains