Около 5 тыс пользователей Яндекс.Почты стали жертвами внутренней утечки

Компания Яндекс сообщила, что её служба безопасности провела проверку и обнаружила факт утечки пользовательских данных. Виновником произошедшего оказался сотрудник ИТ-гиганта, имевший доступы необходимо высокого уровня.

Один из трёх системных администраторов Яндекса незаконно получил доступ к 4887 почтовых ящикам. Это стало возможным из-за недостаточной проработки «процессов работы сотрудников, обладающих административными правами такого уровня доступа». На фоне произошедшего, компания уже пообещала пересмотреть эти самые процессы.

Неавторизованный доступ в скомпрометированные ящики уже заблокирован. Их владельцы получили уведомление о необходимости смены пароля от своей учетной записи. Яндекс

Представители компании заявили, что помимо внутренних изменений, компания также обратилась в правоохранительные органы в связи с инцидентом. ИТ-гигант, в своём пресс-релизе, также принёс извинения пострадавшим пользователям.

Источник: Яндекс