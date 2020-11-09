Смартфоны на Android 7.1.1 и старше не смогут открывать сайты уже в 2021 году

Причиной столь массовой проблемы стало окончание срока действия перекрестной подписи для сертификации сайтов с шифрованием, введённой Let’s Encrypt и IdenTrust. Именно из-за этого уже с сентября 2021 года многие смартфоны на базе Android не смогут нормально открывать сайты.

Стоит отметить, что у ситуации всё же есть несколько вариантов решения. Так, например, владельцы телефонов могут надеяться на выход обновления от производителя, в котором будут использоваться новые сертификаты. Ещё одним вариантом решения проблемы называется приобретение нового смартфона — не самый доступный способ, но всё же вполне реальный. Ну и третий метод — воспользоваться Firefox.

Специалисты заявляют, что Firefox является единственным браузером, который полагается на свой собственный список корневых сертификатов. Благодаря этому, браузеру вообще нет дела до того, что на условном смартфоне под управлением Android 6.0 или 7.1.1 используются устаревшие сертификаты — у него свой список, который позволяет браузеру открывать сайты даже на проблемных устройствах.

Источник: Let's Encrypt