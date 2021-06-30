OneWeb привлёк 500$ млн. Теперь спутниковый оператор сможет запуститься к концу 2021 года

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Индийская компания Bharti планирует вложить в британского оператора спутникового интернета OneWeb 500$ миллионов. Это позволит вывести все спутники в космос к концу 2021 года.

В марте 2020 OneWeb подал заявление о банкротстве. Тогда Bharti вместе с Великобританией уже выручали оператора 1$ миллиардом. Теперь Bharti хочет инвестировать ещё 500$ миллионов. Доля индийской компании составит 39%.

Financial Times пишет, что теперь у OneWeb достаточно денег, чтобы ввести спутники в коммерческое использование в конце 2021 года.

Это значит, что уже через год OneWeb появится и в России. О технической готовности британского оператора спутникового интернета в России в мае заявлял директор OneWeb в России Михаил Кайгородов.

Источник: Financial Times