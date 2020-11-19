В России онлайн-курсы внесут в специально созданный для этого реестр

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о создании государственного реестра онлайн-курсов под названием «Современная цифровая образовательная среда». Сам документ доступен для прочтения на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте указа заявляется, что новая система обеспечит формирование и ведение онлайн-курсов. Отвечать же за этот вопрос будет Минобрнауки. Также в документе есть упоминание того, что реестр выступит в качестве своеобразного центра «интеграции информационных систем образовательных организаций с образовательными платформами». А ещё через него планируется проводить централизованный учёт итогов обучения как по программам высшего, так и по программам дополнительного профессионального образования.

Отметим, что новая система является частью федерального проекта «Молодые профессионалы». Деньги на неё будут взяты из 784.5 млрд рублей, выделенных на нацпроект «Образование». Какая часть будет потрачена непосредственно на госреестр — неизвестно.

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации