Opera обновила браузер для iOS и добавила в него криптокошелёк

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Мобильный браузер Opera Touch получил большое обновление и избавился от слова Touch в названии.

Новый интерфейс приложения выполнен в светлых тонах, а кнопки стали более плоскими. С помощью кнопки быстрого доступа можно управлять браузером одним пальцем.

Стало возможным синхронизировать данные из десктопной версии с мобильной с помощью QR-кода.

Также в браузер добавили встроенный кошелёк для криптовалют. С его помощью пользователи из США и Скандинавии смогут покупать Bitcoin и Etherium прямо в браузере, используя Apple Pay или банковскую карту. Кроме этого в приложении появилась защита от криптоджекинга.

Криптоджекинг — это нелегальный майнинг криптовалют на вашем устройстве, который производится без вашего ведома.