Опубликована дорожная карта специалиста по кибербезопасности

Нигерийский разработчик Абдульвахаб Ашими опубликовал в своём блоге пост, в котором составил дорожную карту специалиста по кибербезопасности. Всего этот путь разделён на два этапа: обучение и получение необходимых сертификатов.

Что интересно, подготовленный Ашими материал является не просто сухим текстом. В своей подборке он в том числе оставил ссылки на ресурсы, которые можно использовать для самообучения.

Обучение

TryHackMe. На ресурсе представлено множество топиков, предоставляющих пользователям доступ к различным уязвимым машинам. Их предлагается сканировать и использовать их же уязвимые места, чтобы выполнять поставленные задачи. По ходу выполнения задач, сервис также предоставляет доступ к различным материалам по кибербезопасности.

Immersive Labs. Ресурс представляет из себя геймифицированную учебнуб лабораторию. Она создана экспертами области для того, чтобы эмулировать для пользователей угрозы в сфере кибербезопасности «мирового класса».

Hack The Box. Этот сервис заметно сложнее, чем два предыдущих. Это так хотя бы потому, что для входа в него, пользователю необходимо произвести успешный взлом платформы. В дальнейшем же успешно вошедшие могут общаться с миллионами специалистами, которые также попали на Hack The Box.

VulnHub. На ресурсе собрано множество материалов, дающих доступ к практической стороне сферы кибербезопасности. В том числе здесь можно найти задачки по сетевому администрированию.

PEH. Здесь можно пройти 25-часовой курс от компании TCM Security. Автор подборки отмечает, что на его взгляд, это один из лучших платных курсов по теме, которые можно приобрести.

Сертификаты

Для того, чтобы подтвердить свою экспертность после получения практического опыта, Абдульвахаб Ашими предложил пройти сертификацию. В подборку разработчика вошли следующие аттестации: eLearnSecurity Junior Penetration, Offensive Security Certified Professional, eLearnSecurity’s Certified Professional Penetration Tester, Offensive Security Certified Expert, Certified Ethical Hacker (CEH).

Источник: Блог Абдульвахаб Ашими