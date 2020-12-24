Опубликовано видео с визуализацией 20 видов сортировок в виде новогодней ёлки

На YouTube-канале CompilerStuck опубликовали новое видео. В нём демонстрируется визуализация 20 видов сортировок на примере построения новогодней ёлки. Быстрая сортировка (dual pivot и pivot middle), сортировка пузырьком, циклическая сортировка — вот лишь часть из того, что можно найти в видео:

В конце ролика автор показал таблицу, в которой внёс основные показатели использованных сортировок.

Так, например, пузырьковая сортировка справилась с 1080 элементами за 30,95 мс. Рекордсменом со знаком минус в этом плане оказалась гравитационная сортировка. На работу с теми же 1080 элементами она потратила 2081,97 мс.

Источник: YouTube/CompilerStuck