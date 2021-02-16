Основанную создателем Android компанию Essential купил экс-глава OnePlus

Журналисты 9to5Google провели небольшое расследование. В результате они выяснили, что компания Essential, основанная создателем Android Энди Рубином, перешла во владение нового игрока. Речь идёт о компании Nothing, которую совсем недавно создал экс-глава OnePlus Карл Пей.

По данным издания, заявка на выкуп Essential была подана ещё 11 ноября 2020 года. Одобрили же её относительно недавно — 6 января 2021 года. И с тех пор Nothing начали принадлежать права на всю интеллектуальную собственность компании Рубина.

До сих пор нет никакой ясности, какие именно устройства будет производить стартап Карла Пея. Известно лишь, что первыми в линейке бренда станут беспроводные наушники. Но даже на этом этапе Nothing удалось собрать пару миллионов долларов инвестиций. В том числе и от таких ИТ-гигантов как Alphabet, а также основателей крупных площадок (Twitch, Reddit и т.д).

Напомним, что в 2017 году Essential анонсировала и начала продажу своего первого смартфона — Essential PH-1. В дальнейшем компания заявляла о намерении выпустить ещё несколько устройств, но в итоге планы так и остались лишь планами.

Источник: 9to5Google