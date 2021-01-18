От Apple через суд потребовали удалить Telegram из App Store

Американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web («Коалиция за более безопасный интернет») подала иск к компании Apple с требованием удалить Telegram из магазина приложений App Store. Представители НКО указывают на то, что через мессенджер распространяются сообщения неонацистского и расистского содержания. Аналогичный иск готовится в отношении компании Google.

По словам главы НКО Марка Гинзберга (бывший посол США в Марокко), Telegram выделяется как распространитель ненавистнических высказываний даже по сравнению с Parler. Эту социальную сеть недавно удалили из магазинов приложений App Store и Google Play, а также с серверов Amazon. Причиной блокировки Parler стала как раз слабая модерация контента.

Напомним, популярность Telegram в США и других странах заметно выросла на фоне блокировки аккаунтов Дональда Трампа в других соцсетях, отключения соцсети Parler и появлении информации о новой политике конфиденциальности WhatsApp.

Источник: The Washington Post