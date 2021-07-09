Патч, закрывающий опасную «дыру» в Windows, сломал принтеры Zebra. Уязвимость при этом все ещё можно эксплуатировать

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Что за патч?

Microsoft на днях экстренно выпустила патч, исправляющий критическую уязвимость PrintNightmare. Она позволяла удалённо запускать код и пользоваться правами администратора, используя баг в диспетчере печати.

Что сломалось?

У пользователей, которые установили хотфикс от 6 июля, перестали работать принтеры от компании Zebra. Microsoft признала проблему и уже работает над новым патчем, который не будет ломать устройства печати.

Когда починят?

Microsoft потребуется 1-2 рабочих дня, чтобы исправить проблему. Возможно, придётся ждать до понедельника.

Как починить самому?

Если ждать вы не можете, откатывайте обновление. Ещё вариант — переустановить принтер с правами администратора.

Откатывать обновление опасно?

Чтобы принтер заработал, придётся откатить хотфикс — то есть снова открыть «дыру» в безопасности вашего компьютера.

Дело в том, что патч всё равно не фиксит баг полностью. Сразу несколько исследователей безопасности заметили, что уязвимость все ещё можно эксплуатировать.

Если срочно нужен принтер, а он сломался — откатывайтесь, но на свой страх и риск.

Источники: TheVerge, News Logic