Павел Дуров: 3 причины, почему реклама в Telegram — не зло

Под конец 2020 года Павел Дуров опубликовал пост в своём Telegram-канале, где рассказал о ближайших планах. Именно оттуда пользователи узнали, что уже в 2021 году в защищённом мессенджере основателя ВКонтакте появится реклама. И вот, спустя пару месяцев, Дуров всё же рассказал, почему реклама в Telegram — вовсе не зло, а порой даже благо.

Реклама никогда не появится в Telegram-чатах

Дуров напомнил, что реклама появится лишь в крупных Telegram-каналах. Такой функциональности, по его словам, нет ни в одном другом популярном мессенджере. Это значит, что пользователи, пришедшие из WhatsApp или Facebook Messenger не заметят не то что увеличения количества рекламы, а даже её появления.

Данные пользователей не используются для таргетированной рекламы

Глава Telegram назвал сбор пользовательских данных для дальнейшего рекламного использования, как это делают Facebook и WhatsApp, аморальным. По словам Дурова, куда более приемлемым для его команды является пример поисковика DuckDuckGo: сервиса, монетизирующегося не на продаже конфиденциальной информации пользователей. В связи с этим реклама в Telegram-каналах будет носить контекстуальный характер, т.е. основываться на тематике паблика.

Встроенная в Telegram реклама приведёт в порядок устоявшийся в мессенджере рынок

Уже сейчас в Telegram можно найти большое количество рекламы. И зачастую она носит навязчивый характер, с чем и намерена бороться команда мессенджера, внедряя собственную рекламную площадку.

В заключение Павел Дуров отметил, что целью Telegram является создание нового класса создателей контента. Финансово стабильных, а также свободных в выборе пути развития, который окажется наиболее лучшим для подписчиков.

Также основатель ВКонтакте и Telegram заявил, что традиционные соцсети слишком долго эксплуатировали пользователей и издателей с помощью чрезмерного сбора данных и манипулятивных алгоритмов. И, по его мнению, пришло время это изменить

Источник: Telegram-канал Павла Дурова