Павел Дуров анонсировал Telegram API для переноса чатов из любого мессенджера

Команда Telegram опубликовала свежий пост, в котором рассказала о нововведениях сервиса. В нём рассказывается об уже известной возможности переносить чаты из WhatsApp.

Но куда интереснее оказалось сообщение главы компании, Павла Дурова, в котором он рассказал о релизе нового API мессенджера. С его помощью сторонние разработчики смогут реализовать перенос чатов в Telegram из любого другого мессенджера.

По мнению Дурова, это поможет пользователям собрать все свои переписки в одном месте. При этом в своём сообщении он неоднократно оперировал к термину «свобода». Именно её, как оказалось, означает бумажный самолётик, используемый в логотипе сервиса.

На момент написания материала, на странице Telegram API не появилось инструкций, как можно реализовать перенос. Но с учётом того, как быстро команда мессенджера реализует анонсированные «фишки», можно ожидать более подробной информации в ближайшее время.

Источник: Telegram-канал Павла Дурова