Перечислены новые поисковики, которые планируют составить конкуренцию Google

В последнее время крупные ИТ-компании сталкиваются с судебными исками от правительства США. Чаще всего они связаны с монопольным положением гигантов в той или иной сфере. Вот и Google эта проблема не обошла стороной — на «экс-корпорацию добра» подал в суд Минюст Соединённых Штатов.

Согласно последним данным, полноценное слушание по этому делу состоится лишь в сентябре 2023 года. Но уже сейчас многие компании, разрабатывающие поисковые системы, открыто рассуждают о будущем данного сегмента. Журналисты Forbes поговорили с самыми интересными из них и перечислили те из них, которые на полном серьёзе намерены составить конкуренцию Google.

Общее число таких сервисов достигло четырёх штук.

You.com

Поисковая система You.com строится на принципах «доверия, фактов и доброты». Звучит это всё, возможно, не совсем искренне, но только время покажет, пытались ли обмануть её создатели нас, обычных пользователей. При этом основатель проекта Ричард Сохер, работавший некогда в Google, вполне честно признался, что не исключает возможности монетизации через рекламу.

Neeva

Отличительной особенностью Neeva является её платная подписка. Поисковая система обещает благодаря этому уменьшить количество рекламы, а также обеспечить в разы больший уровень конфиденциальности для своих пользователей.

Mojeek

Разработчики Mojeek надеются разработать собственную систему индексации веб-контента. Таким образом компания намерена стать «по-настоящему независимым поисковиком». До сих пор все, кто заявляет о более высоком уровне приватности, проводят часть данных через Bing от Microsoft, отметили в Mojeek.

Ecosia

Ecosia в начале декабря попала в браузер Apple — Safari — в качестве одного из поисковых сервисов. По сути, компания, занимающаяся созданием поисковика, является некоммерческой организацией, расходующей большую часть своих доходов на посадку деревьев. В остальном у неё нет особых преимуществ на фоне конкурентов. Как минимум с технической точки зрения.

Источник: Forbes