Первая бета Python 3.10 — что нового?

Несколько дней назад разработчики выпустили первую бета-версию Python 3.10 — последней номерной версии языка на сегодняшний день. И несмотря на то, что это тестовая версия, уже сейчас на её основе можно узнать, что нас ждёт с грядущим крупным обновлением.

Сопоставление структурных шаблонов

После нескольких неудачных попыток внедрить switch/case в Python, разработчики языка решили пойти иным путём. Они решили реализовать похожий функционал через сопоставление структурных шаблонов:

command = input() match command.split(): case ["quit"]: quit() case ["load", filename]: load_from(filename) case ["save", filename]: save_to(filename) case _: print (f"Command '{command}' not understood")

Улучшение отчётов об ошибках

Теперь отчёт об ошибках в коде будет более наглядно показывать, что именно было сделано неверно.

Отчёт в более старых версиях Python:

python print ("Hello" print ("What's going on?") File ".\test.py", line 2 print ("What's going on?") ^ SyntaxError: invalid syntax

Отчёт в Python 3.10:

File ".\test.py", line 1 print ("Hello" ^ SyntaxError: '(' was never closed

Прочие нововведения

оператор with теперь поддерживает многострочный синтаксис в скобках;

переменные можно будет объявлять как псевдонимы типов;

для сборки CPython потребуется OpenSSL 1.1.1 или новее.

С полным списком можно ознакомиться в материале по ссылке.

Источник: Sudosecurity