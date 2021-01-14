Планы Cyberpunk 2077 на год: бесплатные DLC, много исправлений и улучшений

Студия CD Projekt RED представила планы на 2021 год, которые касаются дальнейшей работы над игрой Cyberpunk 2077. В первую очередь разработчики займутся исправлением ошибок. Также игроков ждут бесплатные DLC и обновления для консолей нового поколения.

Соучредитель CD Projekt RED Марчин Ивински (Marcin Ivinski) поделился причинами, по которым консольная версия получилась такой проблемной. Дело в масштабе игры и плохой пропускной способности дисков. Главной версией проекта была игра для ПК, которую затем уже подгоняли под старые консоли. Работу осложняла и пандемия, из-за которой процессы сильно замедлились. Кроме того, при тестировании не были обнаружены многие проблемы, с которыми столкнулись геймеры после релиза.

Главным приоритетом после выхода Cyberpunk 2077 стало исправление багов. Студия уже выпустила 3 хотфикса, улучшающих игру. В 2021 году будет много исправлений и обновлений, также компания займётся выпуском DLC. Владельцы новых консолей, которые сейчас используют для игры обратную совместимость, получат бесплатное обновление во второй половине 2021 года.

Источник: Официальный сайт Cyberpunk 2077