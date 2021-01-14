Планы Cyberpunk 2077 на год: бесплатные DLC, много исправлений и улучшений

Планы Cyberpunk 2077 на год: бесплатные DLC, много исправлений и улучшений

CD Projekt RED ответила на главные претензии пользователей и пообещала устранить все недостатки консольных версий.

Студия CD Projekt RED представила планы на 2021 год, которые касаются дальнейшей работы над игрой Cyberpunk 2077. В первую очередь разработчики займутся исправлением ошибок. Также игроков ждут бесплатные DLC и обновления для консолей нового поколения.

Соучредитель CD Projekt RED Марчин Ивински (Marcin Ivinski) поделился причинами, по которым консольная версия получилась такой проблемной. Дело в масштабе игры и плохой пропускной способности дисков. Главной версией проекта была игра для ПК, которую затем уже подгоняли под старые консоли. Работу осложняла и пандемия, из-за которой процессы сильно замедлились. Кроме того, при тестировании не были обнаружены многие проблемы, с которыми столкнулись геймеры после релиза.

Главным приоритетом после выхода Cyberpunk 2077 стало исправление багов. Студия уже выпустила 3 хотфикса, улучшающих игру. В 2021 году будет много исправлений и обновлений, также компания займётся выпуском DLC. Владельцы новых консолей, которые сейчас используют для игры обратную совместимость, получат бесплатное обновление во второй половине 2021 года.

Дорожная карта обновлений Cyberpunk 2077

Сначала студия исправит баги, а потом возьмётся за DLC и обновление для консолей нового поколения

 

Источник: Официальный сайт Cyberpunk 2077