Почти каждый пятый сотрудник Facebook работает над виртуальной или дополненной реальностью

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Около 10 000 работников Facebook заняты в AR и VR подразделениях. Это около 20% от общего числа сотрудников компании Цукерберга по всему миру, пишет The Verge.

Свежие данные показывают, насколько сильно увеличился штат Oculus VR за последние несколько лет. Для сравнения, в 2017 году в нём работало около тысячи сотрудников, что составляло примерно 5% от численности работников Facebook в тот период.

Отметим, что за время работы над VR, соцсеть изменила вектор развития направления. Если раньше компания концентрировалась на подключаемых к компьютерам решениях (Oculus Rift-подобные шлемы), то сейчас акцент сместился в сторону standalone-моделей (Oculus Quest).

Судя по тому, что Oculus Quest 2 предзаказало в 5 раз большее количество пользователей, чем первое поколение шлема, Facebook явно двигается в верном направлении.

Источник: The Verge

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