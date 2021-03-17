Подросток, взломавший Twitter-аккаунты Илона Маска и Билла Гейтса, получил три года колонии

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Грэм Иван Кларк взломал аккаунты многих знаменитостей летом 2020 года. В числе его жертв оказались Билл Гейтс, Джефф Безос и даже Илон Маск. Как пишет The Verge, в итоге хакер получил три года колонии. На момент массового взлома, Кларку было 17 лет.

Практически сразу после задержания, парень начал сотрудничать со следствием. Он признал свою вину, после чего его посадили под домашний арест на 229 дней.

В этот период ему было запрещено пользоваться компьютером без специального разрешения и наблюдения со стороны представителя правопорядка.

В общей сложности за решёткой хакер проведёт три года. Вместе с тем его сообщники — Нима Фазели и Мэйсон Шепард — всё ещё ждут решения суда.

Напомним, что череда взломов аккаунтов знаменитостей в Twitter прокатилась в июле 2020 года. Тогда злоумышленники, получившие доступ к страницам, начали публиковать сообщения с призывом удвоить количество биткоинов, отправив их им. В общей сложности Кларк смог заполучить таким образом более 100 тыс долларов.

Источник: The Verge

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