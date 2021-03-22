Поиск Windows станет мощнее: можно будет найти вкладки и сайты в истории Microsoft Edge

Microsoft начала тестировать новую функцию для Microsoft Edge. Она обеспечит глубокую интеграцию браузера со службой Windows Search. В одной из следующих версий через поисковую строку на панели задач можно будет находить информацию, которая хранится в локальных файлах браузера:
- избранные сайты, закладки;
- историю просмотров;
- самые посещаемые пользователем сайты;
- недавно открытые вкладки.
Если вы установите Edge на мобильное устройство и включите синхронизацию, то получите доступ и к истории просмотров на смартфоне.
Интеграция будет односторонней. Не получится искать файлы на Windows через Microsoft Edge. Отключить функцию можно будет в любой момент. После этого Edge удалит данные, которыми делился с системой.
Источник: Windows Latest