Поиск Windows станет мощнее: можно будет найти вкладки и сайты в истории Microsoft Edge

Поиск Windows станет мощнее: можно будет найти вкладки и сайты в истории Microsoft Edge

Новости,
32
А ещё для поиска сделают доступными закладки и список самых посещаемых пользователем сайтов.

Microsoft начала тестировать новую функцию для Microsoft Edge. Она обеспечит глубокую интеграцию браузера со службой Windows Search. В одной из следующих версий через поисковую строку на панели задач можно будет находить информацию, которая хранится в локальных файлах браузера:

  • избранные сайты, закладки;
  • историю просмотров;
  • самые посещаемые пользователем сайты;
  • недавно открытые вкладки.

Если вы установите Edge на мобильное устройство и включите синхронизацию, то получите доступ и к истории просмотров на смартфоне.

Поиск в Edge через Windows Search

Так выглядит настройка, разрешающая делиться данными браузера с поиском Windows

Интеграция будет односторонней. Не получится искать файлы на Windows через Microsoft Edge. Отключить функцию можно будет в любой момент. После этого Edge удалит данные, которыми делился с системой.

Источник: Windows Latest