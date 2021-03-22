Поиск Windows станет мощнее: можно будет найти вкладки и сайты в истории Microsoft Edge

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Microsoft начала тестировать новую функцию для Microsoft Edge. Она обеспечит глубокую интеграцию браузера со службой Windows Search. В одной из следующих версий через поисковую строку на панели задач можно будет находить информацию, которая хранится в локальных файлах браузера:

избранные сайты, закладки;

историю просмотров;

самые посещаемые пользователем сайты;

недавно открытые вкладки.

Если вы установите Edge на мобильное устройство и включите синхронизацию, то получите доступ и к истории просмотров на смартфоне.

Интеграция будет односторонней. Не получится искать файлы на Windows через Microsoft Edge. Отключить функцию можно будет в любой момент. После этого Edge удалит данные, которыми делился с системой.

Источник: Windows Latest