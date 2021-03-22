Появилось расширение для Chrome, которое заменяет пароли пиксельными рисунками

Появилось расширение для Chrome, которое заменяет пароли пиксельными рисунками

Новости,
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Нарисуйте, чтобы войти в систему.

WeHatePasswords — расширение для Google Chrome, которое позволяет использовать вместо привычных паролей пиксельную графику. При создании аккаунта на любом сервисе пользователю достаточно нарисовать рисунок.

Созданные изображения хранятся в виде строк. Пользователи могут добавить их в диспетчер паролей Chrome. В таком случае при следующем посещении сайта поле будет автоматически заполняться нужной графикой.

Для рисования используется сетка 7 на 7 с палитрой из 8 цветов. В качестве примера на сайте разработчика приведён пароль, на взлом которого с помощью полного перебора понадобится 4 808 633 600 000 000 000 000 000 000 000 лет. Правда, запомнить такой рисунок тоже непросто.

Рисунок вместо пароля

Нарисовать можно что угодно

Использовать расширение бесплатно не получится. Разработчик предлагает приобрести его за 10 долларов.  Демо-версия доступна на сайте продукта.

Заменили бы пароли пиксельными рисунками?

Источник: Product Hunt