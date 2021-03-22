Появилось расширение для Chrome, которое заменяет пароли пиксельными рисунками

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WeHatePasswords — расширение для Google Chrome, которое позволяет использовать вместо привычных паролей пиксельную графику. При создании аккаунта на любом сервисе пользователю достаточно нарисовать рисунок.

Созданные изображения хранятся в виде строк. Пользователи могут добавить их в диспетчер паролей Chrome. В таком случае при следующем посещении сайта поле будет автоматически заполняться нужной графикой.

Для рисования используется сетка 7 на 7 с палитрой из 8 цветов. В качестве примера на сайте разработчика приведён пароль, на взлом которого с помощью полного перебора понадобится 4 808 633 600 000 000 000 000 000 000 000 лет. Правда, запомнить такой рисунок тоже непросто.

Использовать расширение бесплатно не получится. Разработчик предлагает приобрести его за 10 долларов. Демо-версия доступна на сайте продукта.

Заменили бы пароли пиксельными рисунками? Да, выглядит интересно и безопасно

Нет, бред какой-то

У меня везде один пароль

Источник: Product Hunt