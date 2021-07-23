Пользователь Starlink уже протестировал спутниковый интернет и поделился своими впечатлениями. Вот главное из его большого обзора

Пользователь Starlink уже протестировал спутниковый интернет и поделился своими впечатлениями. Вот главное из его большого обзора

Новости, 222
Обложка: Пользователь Starlink уже протестировал спутниковый интернет и поделился своими впечатлениями. Вот главное из его большого обзора

Вчера разработчик из США Джефф Герлинг (Jeff Gerling) написал большую статью, в которой поделился опытом использования спутникового интернета от Starlink.

Starlink запустила бета-тестирование в районе Джеффа, и он успел попользоваться им 4 месяца.

Вот его видео-отчёт:

Starlink — это проект компании Илона Маска SpaceX, цель которого — обеспечить высокоскоростным интернетом те места на земле, где раньше его не было или он был дорогим и ненадёжным. Для этого в космос запускают спутники — интернет будут раздавать через них. 

Про оборудование

Чтобы принимать сигнал со спутника, Джефф установил спутниковую тарелку от Starlink под названием Dishy.

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Джефф называет Dishy «компьютером с массой крошечный антенн».

Спутниковая тарелка Dishy необходима для работы Starlink

Про цену

  • Спутниковая тарелка Dishy — 500$ (37 тысяч рублей)
  • Интернет от Starlink — 99$/месяц (7 тысяч рублей).
  • Установка тарелки и подключение интернета — 100–200$ (11 тысяч рублей). 

Про скорость

В среднем — 150 Мб на скачивание и 20 Мб на загрузку. 

Сравнение скорости кабельного и спутникового интернета от Starlink

Для сравнения: средняя скорость интернета в США — 12,5 Мб.

Скорость Starlink, конечно, проигрывает кабельному соединению, но это отличные показатели для спутникового интернета. 

Про температурные ограничения

Спутниковая тарелка Dishy работает только при температуре от -10 до +50 по Цельсию. Из-за жары связь может пропасть. 

Джефф пытается остудить спутниковую тарелку

Про помехи

Деревья во дворе переодически создавали помехи — приходилось ждать, пока спутник пройдёт какое-то расстояние и восстановит связь.

Ждать приходится недолго, но часто: по 1–2 минуты несколько раз в час.

Сам Джефф делает скидку на то, что это пока ещё бета-тестирование.

Про потребление энергии

Тарелка и роутер вместе потребляют почти 100 Вт электроэнергии в день.

Для сравнения: кабельный модем от ASUS потребляет 5–10 Вт. 

Выводы

Джефф Геринг подытоживает, что Starlink работает стабильно. Им можно спокойно пользоваться вместо американского проводного провайдера. 

Хотя особенно полезен спутниковый интернет там, где сети никогда вообще не было. 

***

Запустится ли Starlink в России, всё ещё неясно. У британского конкурента OneWeb шансов больше — российское представительство компании заявляло о возможности запуска на территории РФ.

Источник: Блог Джеффа Герлинга

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