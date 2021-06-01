Пользователи Яндекса смогут удалять персональные данные, хранящиеся на серверах компании

Пользователи Яндекса смогут удалять персональные данные, хранящиеся на серверах компании

Новости, 302
До конца года нововведение коснётся всех основных сервисов корпорации.

Российский IT-гигант Яндекс анонсировал новую функцию. Начиная с сегодня, 1 июня, пользователи смогут получить архив с собранной о них информацией с серверов компании. Также корпорация даст возможность удалить часть личных данных.

Представители Яндекса заявили, что на подготовку архива уйдёт несколько дней. В нём будут содержаться сведения более чем из 50 сервисов техногиганта, в том числе «Алисы», «Музыки», «Карт», «Почты», «Диска», «Дзена», «Переводчика», «Погоды», «Мессенджера», «Бизнеса» и «Станции». До конца года список пополнится, охватив 100% основных сервисов Яндекса. 

При этом уже сейчас данные из перечисленных выше можно удалить. Большая часть будет потёрта в течение суток. Но сведения, которые компания обязана хранить определённое время по закону, перестанут обрабатываться сразу после запроса пользователя, а будут удалены по истечении установленного срока.

Как получить доступ к управлению данными?

  1. Зайти в «Яндекс ID».
  2. Открыть вкладку «Другие настройки».
  3. Перейти в меню «Управление данными».
  4. Подтвердить свой номер телефона, введя код из SMS-сообщения.

Источник: TJ