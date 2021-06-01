Пользователи Яндекса смогут удалять персональные данные, хранящиеся на серверах компании

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Российский IT-гигант Яндекс анонсировал новую функцию. Начиная с сегодня, 1 июня, пользователи смогут получить архив с собранной о них информацией с серверов компании. Также корпорация даст возможность удалить часть личных данных.

Представители Яндекса заявили, что на подготовку архива уйдёт несколько дней. В нём будут содержаться сведения более чем из 50 сервисов техногиганта, в том числе «Алисы», «Музыки», «Карт», «Почты», «Диска», «Дзена», «Переводчика», «Погоды», «Мессенджера», «Бизнеса» и «Станции». До конца года список пополнится, охватив 100% основных сервисов Яндекса.

При этом уже сейчас данные из перечисленных выше можно удалить. Большая часть будет потёрта в течение суток. Но сведения, которые компания обязана хранить определённое время по закону, перестанут обрабатываться сразу после запроса пользователя, а будут удалены по истечении установленного срока.

Как получить доступ к управлению данными?

Зайти в «Яндекс ID». Открыть вкладку «Другие настройки». Перейти в меню «Управление данными». Подтвердить свой номер телефона, введя код из SMS-сообщения.

Источник: TJ