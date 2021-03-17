Пользователи смогут давать разные имена окнам в Google Chrome и Microsoft Edge

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Издание Techdows заметило, что в последней бета-версии Google Chrome появилась интересная функция — Window Naming («Имя окна»). По словам журналистов, она станет частью грядущего обновления Google Chrome 90 и, внезапно, Microsoft Edge 90.

Вообще, нововведение разрабатывалось для движка Chromium. Но по неизвестной причине, в Chrome 88 компания решила отказаться от переименования окон. Но спустя всего пару апдейтов, Window Naming вновь вернётся.

Как поменять название окна браузера уже сейчас?

Скачать бета-версию Google Chrome 90. Открыть меню настроек (три точки в верхнем правом углу). Выбрать подменю More Tools, а в нём Name Window.

Выход стабильной версии Google Chrome 90 запланирован на 13 апреля 2021 года.

Источник: Techdows