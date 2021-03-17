Пользователи смогут давать разные имена окнам в Google Chrome и Microsoft Edge

Пользователи смогут давать разные имена окнам в Google Chrome и Microsoft Edge

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Протестировать новую возможность можно уже сейчас.

Издание Techdows заметило, что в последней бета-версии Google Chrome появилась интересная функция — Window Naming («Имя окна»). По словам журналистов, она станет частью грядущего обновления Google Chrome 90 и, внезапно, Microsoft Edge 90.

Вот так выглядит переименованное окно Chrome

Вообще, нововведение разрабатывалось для движка Chromium. Но по неизвестной причине, в Chrome 88 компания решила отказаться от переименования окон. Но спустя всего пару апдейтов, Window Naming вновь вернётся.

Как поменять название окна браузера уже сейчас?

  1. Скачать бета-версию Google Chrome 90.
  2. Открыть меню настроек (три точки в верхнем правом углу).
  3. Выбрать подменю More Tools, а в нём Name Window.

Выход стабильной версии Google Chrome 90 запланирован на 13 апреля 2021 года.

Источник: Techdows