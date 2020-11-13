Папа римский Франциск призвал молиться, чтобы ИИ всегда служил человечеству

Папа римский Франциск призвал молиться, чтобы ИИ всегда служил человечеству

Франциск ежемесячно выпускает видео на ютубе, выбирая одну тему для молитв. В этот раз он рассказал, что ИИ и роботы в силах изменить мир к лучшему — но только если будут использоваться правильно.

«Если технический прогресс увеличивает неравенство, это не настоящий прогресс. Будущие достижения должны быть ориентированы на уважение достоинства человека», — сказал глава римско-католической церкви.

Раньше Ватикан вместе с Microsoft и IBM уже публиковали «Римский призыв к этике искусственного интеллекта». Он содержит список из шести принципов, которыми должны руководствоваться разработчики ИИ — прозрачность, инклюзивность, беспристрастность, надёжность, безопасность и ответственность. А ещё раньше они завели себе сервер в Minecraft.

Источник: TJ