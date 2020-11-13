Папа римский Франциск призвал молиться, чтобы ИИ всегда служил человечеству

Франциск ежемесячно выпускает видео на ютубе, выбирая одну тему для молитв. В этот раз он рассказал, что ИИ и роботы в силах изменить мир к лучшему — но только если будут использоваться правильно.

«Если технический прогресс увеличивает неравенство, это не настоящий прогресс. Будущие достижения должны быть ориентированы на уважение достоинства человека», — сказал глава римско-католической церкви.

Раньше Ватикан вместе с Microsoft и IBM уже публиковали «Римский призыв к этике искусственного интеллекта». Он содержит список из шести принципов, которыми должны руководствоваться разработчики ИИ — прозрачность, инклюзивность, беспристрастность, надёжность, безопасность и ответственность. А ещё раньше они завели себе сервер в Minecraft.

Источник: TJ