Популярный open source движок продавали за 100 евро под видом совершенно нового продукта

На популярном шахматном сервисе Lichess появилось интересное разоблачение. В нём авторы доказали, что Fat Fritz 2.0, признанный недавно «самым продвинутым» шахматным движком и продаваемый за 100 евро, оказался обычным форком более популярного свободно распространяемого Stockfish.

Как оказалось, в Fat Fritz 2.0 практически отсутствует дополнительно написанный код. Разработчики лишь написали собственное название движка, добавили список авторов и пару параметров.

Авторы оригинального движка Stockfish также опубликовали открытое письмо в связи с произошедшим. В нём они заявили, что разрешают продажу производных от своего продукта. Но так как их движок распространяется под лицензией GPLv3, желающие продавать свою «вариацию» движка получить на то разрешение.

Ситуация уже получила широкое распространение на тематических форумах и на Reddit. Разработчики Fat Fritz 2.0 пока не дали своих комментариев.

Источник: Lichess